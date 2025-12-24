Menu
Mulheres brigam em caixa de supermercado do Coophavila II

A discussão acabou indo parar na delegacia

24 dezembro 2025 - 10h11Brenda Assis
Caso foi registrado na Depac CepolCaso foi registrado na Depac Cepol   (Brenda Assis)

Duas mulheres foram parar na delegacia após uma briga na fila do caixa de um supermercado localizado na Avenida Gunter Hans, no bairro Coophavila II, em Campo Grande, na tarde de terça-feira (23).

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada e se deslocou até o supermercado. No local, os policiais fizeram contato com as partes envolvidas para apurar os fatos.

No local, uma senhora de 59 anos informou que estava na fila do caixa rápido, destinado a até 15 volumes, aguardando para efetuar o pagamento de compras que pertenciam a ela e à sua filha. Segundo o relato, outra cliente do estabelecimento, de 44 anos, questionou sua permanência no caixa, alegando que o local era exclusivo para poucos produtos.

Ainda conforme Maria Aparecida, após explicar que as compras eram divididas entre ela e a filha, iniciou-se uma discussão, com troca de ofensas verbais entre as duas. Durante o desentendimento, o genro da primeira mulher chegou acompanhado de sua esposa.

Os dois então detalharam que tentaram intervir na discussão pedindo para que a mulher não tratasse as pessoas daquela forma. Ele afirmou ainda que acreditou estar sendo filmado e por esse motivo, tomou o aparelho celular da suspeita e o arremessou ao chão, causando danos ao equipamento.

Por outro lado, a mulher afirmou que apenas alertou sobre o uso indevido do caixa rápido e que, após o início da discussão, teria sido agredida fisicamente pelo genro da outa cliente, relatando dor no braço esquerdo.

Diante das versões apresentadas, todas as partes envolvidas foram encaminhadas à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados como dano e vias de fato.

