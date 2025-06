Mulheres chegam pra tomar café e encontram amiga morta em Costa Rica

Uma mulher identificada apenas como Rose de 40 anos, foi encontrada morta na manhã deste sábado (28), com ferimentos de arma branca, caída em uma quitinete, nos altos da Avenida José Ferreira da Costa, em Costa Rica. O suspeito é seu companheiro de longa data, nomeado inicialmente como Juliano.



Segundo o site, MS Todo Dia, a vítima era natural de Bonito e havia ido a Costa Rica para passar alguns dias. O suspeito natural de Minas Gerais tinha um relacionamento de anos com a mulher e foi visto entrando no local do crime às 20h de ontem (27) e saiu sozinho do local uma hora depois.

As amigas que costumavam tomar café da manhã com a vítima em um restaurante do lado da quitinete foram quem sentiram falta ao tentarem entrar em contato com ela neste sábado (28). Sem retorno de Rose às ligações, o grupo entrou no imóvel e encontrou a cena do crime.

Ao se aproximarem do imóvel, notaram marcas e uma mancha de sangue saindo por debaixo da porta. A cena tinha vestígios e marcas de sangue por todo o local. A suspeita inicial é de que a vítima tenha sido morta com apenas um golpe de facão.



A perícia foi acionada para os levantamentos no local. O corpo foi recolhido por uma funerária e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame.

A Polícia Civil de Costa Rica investiga o caso. Juliano fugiu do local logo após o crime, utilizando uma motocicleta vermelha.

