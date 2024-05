Mulheres encontram corpo de amiga em residência no Rita Vieira

Duas mulheres encontraram, na tarde desta segunda-feira (20), o corpo de uma amiga, de 46 anos, na cozinha de sua residência no Bairro Rita Vieira, em Campo Grande. A vítima morava sozinha e foi vista pela última vez no domingo (19).

Segundo informações iniciais, as amigas acompanhavam a vítima na ida e volta do trabalho diariamente, mas informaram que hoje a mulher não as atendeu quando elas a chamaram para ir trabalhar. Na hora do almoço, ainda estranhando a falta de sua colega, que segundo elas não é de faltar ao serviço, decidiram ir até a residência da vítima.

No local, com ajuda da madrasta da mulher, elas abriram a residência e encontraram a vítima na cozinha do imóvel, já sem vida. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados e constataram o óbito da vítima. A suspeita inicial é que ela tenha tido um infarto, possibilidade reforçada por suas amigas, que informaram aos socorristas que ela sofria de hipertensão.

Segundo estimativas dos Bombeiros, a mulher já estava morta há aproximadamente 12 horas. A polícia não encontrou sinais de arrombamento no local, mas decidiu por acionar a perícia.

