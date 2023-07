Mulheres procuram a polícia após vídeo de 'noite caliente' se espalhar em MS

A transmissão de uma ‘noite caliente’ entre duas jovens, de 19 e 27 anos, nas redes sociais foi gravada e agora está se espalhando em grupos de WhatsApp da cidade de Nova Alvorada do Sul nos últimos dias.

Conforme o Alvorada Informa, o material teria começado a circular no dia 1° de julho, sendo que na última sexta-feira (14), as duas vítimas procuraram a delegacia para relatar o ocorrido.

Elas informaram as equipes policiais que as cenas sexuais foram transmitidas por vontade das mesmas em um perfil de rede social ao vivo, no entanto, bloqueadas, com exibição apenas para pessoas e regiões que elas escolheram há alguns meses.

Elas afirmam que o conteúdo foi gravado sem autorização delas, e divulgado em grupos da cidade onde residem há alguns dias.

Ainda em relato, as envolvidas suspeitam que o conteúdo tenha sido divulgado por um homem, após uma delas rejeitar o convite de um encontro sexual.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, como crime de divulgação de conteúdo sexual e está sendo investigado como pornografia por vingança.

