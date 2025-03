Mulheres saem ilesas apÃ³s pneu de carro estourar e causar capotamento na MS-276

Duas mulheres, que não tiveram o nome divulgado, levaram um susto após o carro que elas estavam capotar várias vezes durante a noite de quarta-feira (12), na rodovia MS-276, próximo da ponte do Rio Samambaia, na região de Batayporã.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Jornal da Nova, as dupla estava em um Frod Ka branco, seguindo de Bataguassu para Nova Andradina. Em determinado momento, o pneu do veículo acabou estourando.

Por conta disso, a condutora perdeu o controle de direção e acabou saindo da pista, capotando várias vezes antes de parar.

Apesar do impacto, as mulheres saíram ilesas do acidente. Uma equipe da PMR (Polícia Militar Rodoviária) chegou a ir no local, mas as mulheres dispensaram atendimento médico.

