Mulheres são atacadas com golpes de facão em aldeia de Amambai

Duas mulheres, de 26 e 58 anos, foram esfaqueadas durante a noite de terça-feira (17), na Aldeia Limão Verde, localizada na zona rural de Amambai. O autor, de 34 anos, foi preso com o facão na cintura.

Conforme as informações policiais, as equipes foram acionadas por volta das 22h, para atender um caso de lesão corporal, onde algumas pessoas teriam sido esfaqueadas. Ao chegar no endereço indicado, encontraram uma das vítimas deitada em um sofá, com um ferimento na mão direita.

Enquanto isso, a outra mulher ferida estava com um ferimento no pescoço. Elas então foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Regional, onde receberam atendimento médico.

Enquanto isso, o suspeito foi preso durante rondas pela aldeia. Ele estava com o facão usado no crime ainda pendurado na cintura.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e será investigado.

