Polícia

Mulheres são presas por exploração sexual de adolescentes em Nova Alvorada do Sul

A descoberta aconteceu após denúncias anônimas de pessoas que desconfiavam de um estabelecimento

13 dezembro 2025 - 15h30Luiz Vinicius
Polícia Militar prendeeu as duas mulheres responsáveis pelo espaçoPolícia Militar prendeeu as duas mulheres responsáveis pelo espaço   (Divulgação/PM)

Duas mulheres, de 27 e 34 anos, foram presas por atuarem na exploração sexual de crianças e adolescentes em um distrito de Nova Alvorada do Sul. A descoberta aconteceu após denúncias anônimas de pessoas que desconfiavam de um estabelecimento.

A prisão aconteceu em meio a 'Operação Faro', onde policiais estiveram com um cão farejador que descobriu a existência de entorpecentes no local também.

Segundo o site Jornal da Nova, durante a vistoria no espaço, os militares encontraram um adolescente, de 14 anos, enquanto duas mulheres se apresentaram como responsáveis pelo estabelecimento.

As suspeitas foram detidas de imediato e a adolescente foi acolhida pelo Conselho Tutelar, que vai garantira a proteção da menor e dar sequência aos procedimentos.

Já os entorpecentes não foram localizados, apesar do odor e da sinalização do cão farejador. As mulheres foram levadas para a Delegacia de Polícia Civil.

