Mulheres são presas traficando maconha e skank

Duas mulheres, 35 e 33 anos, foram presas na noite desta terça-feira, por tráfico de drogas, uma das autoras praticava o serviço de batedora, a prisão ocorreu em Amambai, município localizado na região Sul do estado.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) realizam fiscalizações na MS-289, quando deram ordem de parada a um Volkswagen Voyage.

O condutor não respeitou a ordem policial e iniciou uma fuga, ele só parou o veículo próximo a entrada do município de Amambai, abandou o carro e fugiu correndo para dentro de um matagal.

Uma mulher continuou dentro do carro e disse que estava com o namorado que tinha acabado de fugir, dentro do carro estavam 317 quilos de maconha e 67,5 quilos de skank, ela revelou que a droga seria levada para Cuiabá (MT).

Além disso a presa também confirmou, que eles estavam recebendo informações de uma batedora, os militares pararam um Corsa Hatch, a motorista, 33 anos, admitiu que havia sido contratada para atuar como batedora e avisar os condutores do veículo apreendido mais cedo.

Com isso a dupla foi presa e encaminhada, juntamente com os carros e os entorpecentes, para a Delegacia de Polícia Civil em Amambai.

