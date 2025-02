Mulheres trans são xingadas, agredidas e ameaçadas de morte por seguranças no Tiradentes

Três mulheres trans, de 20, 25 e 36 anos, foram agredidas durante as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (7), enquanto dormiam nas ruas do bairro próximo ao Cetremi (Centro de Triagem e Encaminhamento do Migrante e População de Rua), na região do Bairro Tiradentes, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, as vitimas contaram que estavam vivendo no Cetremi, mas por conta de uma briga, elas acabaram sendo suspensas por 7 dias, por isso estão tendo que dormir nas ruas.

Acontece que neste meio tempo, elas estão sofrendo ataques de guardas de rua, que parar dispersar o trio ficam jogando spray de pimenta e fazendo ameaças, insinuando que estão armados. Hoje, as vítimas estavam dormindo em um prédio abandonado, quando os homens chegaram pedindo para que elas saíssem dizendo: ‘Some daqui filho da puta. Senão você vai morrer’. Um dos autores acertou um taco de beisebol no pé direito de uma das mulheres.

Ainda segundo o relato, os homens fazem menção de estarem armados ao colocar a mão por dentro do colete de segurança para pegar algo. O grupo anda sempre em motos pretas, amedrontando as vítimas.

Além disso, as mulheres trans disseram que são xingadas, enquanto os homens dizem que ‘não querem viados’ no posto de combustíveis.

O caso foi registrado como ameaça e injuria qualificada pela LGBTFobia, na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também