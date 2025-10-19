Menu
Menu Busca domingo, 19 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Museu do Louvre fecha neste domingo após roubo de joias de Napoleão

Os criminosos, cujo número ainda não foi divulgado, teriam chegado em uma motoneta e usado um elevador de carga para acessar a sala de interesse

19 outubro 2025 - 13h11Brenda Assis

Ladrões roubaram joias do Museu do Louvre, em Paris, na manhã deste domingo (19), antes de fugirem. Devido ao ocorrido, a instituição ficará fechada por todo o dia.

O incidente ocorreu, segundo as investigações iniciais, entre 9h30 e 9h40 (horário local, 4h30 em Brasília). O valor dos itens levados estava sendo avaliado nesta manhã de domingo.

Os criminosos, cujo número ainda não foi divulgado, teriam chegado em uma motoneta e usado um elevador de carga para acessar a sala de interesse. Eles estavam armados com pequenas motosserras, segundo uma fonte policial.

De acordo com relatos da mídia francesa, nove peças da coleção de joias de Napoleão e da imperatriz foram roubadas: um colar, um broche, uma tiara e muito mais. A extensão dos danos ainda não foi determinada.

O jornal francês Le Parisien afirmou, baseado em informações de uma fonte interna do Louvre, que o maior diamante da coleção não foi roubado.

Coroação de Napoleão

O diamante Regent pesa 140 quilates e estava montado em uma espada de desfile que Napoleão usou em sua coroação em 1804. O roubo foi anunciado pela ministra da Cultura francesa, Rachida Dati.

Em uma mensagem em sua conta no X, Dati afirmou que o assalto ocorreu durante a abertura do Louvre e que ela já estava no local, com a equipe do museu e a polícia. “As investigações estão em andamento”, acrescentou.

Em sua conta no X, o museu simplesmente informou que estará fechado neste domingo “por motivos excepcionais”.

O Louvre é o museu mais frequentado do mundo, e recebeu quase 9 milhões de visitantes em 2024, 80% dos quais são estrangeiros.

Reportar Erro
Plan Black Out25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Rodaviva
Polícia
Carreta colide com Pórtico na entrada de Corumbá
O acidente aconteceu na noite de sexta
Polícia
Motociclista socorrido após acidente grave em Ivinhema morre no hospital
Caminhonete capotada na BR-359
Polícia
Capotamento deixa três feridos na BR-359, entre Coxim e Alcinópolis
Sobe para 17 número de mortos por acidente com ônibus em Pernambuco
Polícia
Sobe para 17 número de mortos por acidente com ônibus em Pernambuco
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher é levada para delegacia após deixar filhos sozinhos em casa para trabalhar
Homem é preso com arma após ameaçar clientes em conveniência do Centro Oeste
Polícia
Homem é preso com arma após ameaçar clientes em conveniência do Centro Oeste
Delegacia de Polícia de Corumbá, onde caso foi registrado
Polícia
Trabalhador morre ao cair de caminhão e ser atropelado em fazenda do Pantanal
O caso aconteceu na madrugada de hoje
Polícia
JD1TV: Bandido invade loja de joias em shopping de Campo Grande
Delegacia de Polícia Civil de Aparecida do Taboado
Polícia
Jovem denuncia ameaças do padrasto em frente a escola em Aparecida do Taboado
Adolescente denúncia assédio sexual durante massagem linfática em Rio Verde
Polícia
Adolescente denúncia assédio sexual durante massagem linfática em Rio Verde

Mais Lidas

Foto: PMCG
Cidade
EMHA abre inscrições para 30 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida
Foto: Veja Folha
Polícia
Acidente grave deixa um morto e três feridos em São Gabriel do Oeste
Ilustrativa
Polícia
Homem é sequestrado e espancado a mando da ex-mulher em Campo Grande
A artista quer valorizar a espécie
Cultura
Onça pintada é retratada por Vera Senefonte