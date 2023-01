Músico é baleado na saída de show e dirige até o posto de saúde procurando ajuda

Músico, de 54 anos, foi baleado momentos após terminar um show que fazia em uma casa de eventos localizada no bairro Indubrasil, em Campo Grande. Mesmo feriada, a vítima conseguiu dirigir até o posto de saúde do bairro Coophavilla II para receber atendimento médico durante a madrugada deste sábado (21).

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem estava acompanhado do irmão, sua dupla de trabalho, já guardando os instrumentos após o evento. Para a polícia, a testemunha contou que em determinado momento quatro ou mais disparos foram efetuados, atingindo a vítima.

Mesmo baleado, o músico conseguiu dirigir até o CRS Coophavilla onde recebeu atendimento médico. Ele foi atingido no braço e no tórax, ficando com as balas alojadas em seu corpo. A vítima aguardava vaga para ser transferido para a Santa Casa da Capital.

Aos militares, os irmãos disseram não conhecer e nem lembrar das características do autor. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como tentativa de homicídio qualificado.

Deixe seu Comentário

Leia Também