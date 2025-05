Músico é preso durante show após deixar de pagar pensão alimentícia em MS

Um músico, de 40 anos, foi preso durante a madrugada de sábado (10), após deixar de pagar a pensão alimentícia. Ele foi preso em Rio Negro, dando cumprimento a dois mandados de prisão expedidos pela comarca de Dourados e outro pela comarca de Araçatuba (SP).

Conforme as informações policiais, durante as diligências para cumprir o mandado de prisão civil a POLINTER/MS descobriu que o foragido atuava como músico e utilizava um nome artístico diferente do nome de registro, integrando a banda de uma dupla sertaneja.

Com base na agenda de shows, a equipe da Especializada verificou que o indivíduo se apresentaria em Rio Negro, durante o final de semana.

Diante da denúncia, as equipes entraram em contato com a delegacia da cidade, conseguindo localizar e capturar o foragido, que era procurado tanto pela Justiça sul-mato-grossense quanto pela paulista.

Agora ele está a disposição da justiça, para que a penalidade seja cumprida.

