O músico, de 38 anos, que agrediu a namorada enquanto ela estava amamentando a própria filha na noite de 3 de março, se entregou à polícia nesta segunda-feira (17) após a justiça revogar sua liberdade, com uso de tornozeleira.

Advogado Luiz Kevin Barbosa

Luiz Kevin Barbosa, advogado de defesa da jornalista, contou que ela agora se sente segura com seu agressor preso. Na última quinta-feira (13), ela havia afirmado que não se sentia segura com as medidas protetivas impostas pela Justiça.

“É muito importante dizer que as medidas cautelares que foram proferidas na soltura do indivíduo, não deixaram ela com sensação de segurança, porque uma tornozeleira eletrônica não dá segurança para ninguém. E ela se sente mais segura agora, mais aliviada, está em casa, está feliz, e agora é o momento dela descansar e aproveitar a família e cuidar da filha dela”, comentou.

Como é de praxe, o habeas corpus que revogava sua liberdade deve ser julgado nesta quinta-feira (20), com a possibilidade de a decisão ser alterada pela Justiça. “Talvez, quinta-feira agora, se tudo correr bem, será o julgamento do habeas corpus pela Terceira Câmara Criminal, ou seja, ainda é uma decisão que pode ser modificada”, explicou.

Segundo Luiz, a decisão de hoje só foi possível por meio da nova leva de informações e depoimentos prestados na semana passado, que deram uma nova luz para o desembargador tomar a mais recente decisão.

“O papel nosso, como assistente de acusação, foi exatamente reunir todas essas informações e juntar essas informações no habeas corpus, e agora, depois da nossa juntada e do nosso pedido, o desembargador teve mais elementos, então, no momento passado ele tinha uma visão e agora, com os novos elementos, ele teve outra e por isso que mudou a decisão dele”, detalhou.

Apesar da possibilidade de o cantor ser solto, o advogado reforçou que trabalhará com a Justiça para que ele seja punido e que a jornalista possa se sentir segura. “A gente vai, junto com o Ministério Público, caminhar lado a lado para que a justiça seja feita”, a firmou.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também