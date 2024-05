Mycon foi morto com 27 facadas e teve o corpo queimado por dívida de R$ 400 em drogas

Dois homens, que não tiveram o nome divulgado, foram presos por suspeita de terem assassinado e queimado Maycon Douglas Justo, conhecido como "Cabelo", de 31 anos, em abril. Eles foram detidos durante a manhã desta sexta-feira (2), na operação "Combate ao Tribunal do Crime”, deflagrada pela Polícia Civil.

Conforme as informações policiais, o SIG (Setor de Investigações Gerais) iniciou os levantamentos e diligências preliminares, suspeitando desde o início de um possível homicídio de Maycon. Através do sistema de videomonitoramento da cidade, as equipes identificaram dois suspeitos do crime, sendo dois homens de 28 e 37 anos.

A autoridade policial representou pela prisão dos suspeitos e busca na residência onde ocorreu o homicídio. Durante as buscas, drogas, dinheiro, uma balança de precisão, uma arma de fogo e o veículo utilizado no crime foram encontrados. Os dois suspeitos estavam presentes no local e foram imediatamente detidos.

Por meio de depoimentos de testemunhas, a polícia concluiu que o crime foi motivado por dívidas relacionadas ao tráfico de drogas. Maycon foi morto com aproximadamente 27 facadas. Um dos suspeitos, o de 28 anos, negou envolvimento nos crimes, enquanto o outro, de 37, confessou o assassinato alegando que a motivação foi uma dívida de R$ 400,00 em drogas.

As investigações prosseguem para apurar a participação de outros envolvidos no crime.

