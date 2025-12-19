Na busca por desafeto, pai e filho invadem casa e agridem idosa em Campo Grande

Homem, de 58 anos, foi preso em flagrante e o filho dele, de 30 anos, conseguiu fugir na noite desta quinta-feira, dia 18, logo após eles invadirem a casa de uma idosa, de 65 anos, e agredi-la enquanto buscavam pelo neto, desafeto da dupla.

O caso aconteceu no Jardim das Cerejeiras, onde os dois indivíduos chegaram a destruir a porta da sala e quebrar uma das janelas da residência, além de roubar o celular da idosa. O homem mais velho foi detido pela Polícia Militar.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a idosa foi ameaçada de morte e teve tapas desferidos no rosto por um dos agressores, que chegaram na residência perguntando pelo neto da vítima.

Ao ser questionada, a idosa relatou que não sabia do paradeiro dele. Logo após danificarem a residência e roubar o celular da idosa, a dupla fugiu do local e somente o homem mais velho foi localizado pela Polícia Militar.

Ao ser abordado, ele disse que possuía desavenças com o neto da vítima. O filho do suspeito não foi localizado pelas autoridades.

O caso foi levado ao conhecimento da Polícia Civil e registrado como roubo.

