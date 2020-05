Na casa da mãe, adolescente mata o irmão a facadas na capital

O jovem Cristian Matheus da Costa dos Santos, de 20 anos, foi morto a facadas ontem (11), pelo irmão de 17 anos, na casa em que morava com a mãe, no bairro Vespasiano Martins, em Campo Grande. Pouco tempo depois, a adolescente foi apreendido no Jardim Centro Oeste, onde morava com a namorada.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o autor e a vítima irmão tiveram uma discussão na casa da mãe deles e, após a briga, o adolescente teria pegado uma faca e atingido Cristian com golpes no pescoço. O rapaz morreu não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Ao ser abordado, o autor confessou o crime, mas justificou que o ato aconteceu para se defender do irmão que o ameaçou com uma garrafa de vidro quebrada e depois com um pedaço de pau. Ele contou que saiu de casa por conta dos desentendimentos que tinha com Cristian e também porque ele maltratava muito a mãe deles.

Conforme o adolescente, o irmão destruía a casa da mãe e a xingava e não suportava mais a humilhação que eles passavam com o rapaz.

