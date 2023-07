Na garupa do ex, mulher morre em acidente de moto na BR-163

A atendente de telemarketing Alessandra Ferreira Bucker, de 37 anos, passageira de uma motocicleta conduzida pelo ex-namorado, morreu em um acidente envolvendo um veículo GM Celta branco, na madrugada deste domingo (30).

O acidente aconteceu próximo ao posto da CCR MSVia, concessionária que administra a rodovia, na saída para Três Lagoas, em Campo Grande, no Km 447 da BR-163, em paralelo com a Avenida Hilda Silva Cabral, na região do residencial Estrela Park.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do carro, um homem de 27 anos, contou que seguia na via, quando a motocicleta Yamaha azul bateu em seu veículo.

O piloto da moto, um homem de 33 anos, foi socorrido pela equipe da CCR MSVia e levado para o Hospital da Unimed com suspeita de fratura de punho. No entanto, a passageira, identificada como Alessandra, sofreu vários ferimentos, não resistiu, e morreu no local.

Ainda conforme a polícia, o condutor do Celta relatou que retornava do Bairro Itamaracá, onde havia levado uma colega até em casa, e seguia para o Jardim Novos Estados. Ele relatou que escutou um barulho e depois um estouro do vidro traseiro do carro. O motorista do veículo não ficou ferido.

No local há câmeras de segurança e as imagens poderão ajudar nas investigações.

