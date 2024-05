Na igreja, menina conta que é estuprada pelo pai desde os 8 anos em Dourados

Uma adolescente, de apenas 12 anos, denunciou na igreja que está sendo estuprada pelo pai desde que tinha 8 anos, em Dourados. O suspeito, de 38 anos, foi preso durante o domingo (12) e negou o crime.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo Dourados News, esta é a segunda vez que a menor denúncia o caso. Sendo que na primeira ela relatou os fatos no estado do Paraná, chegando a ser afastada do convívio familiar, porém, desistiu da denúncia no decorrer do processo e retornou para Dourados.

Agora, ela estava em um centro religioso quando resolveu falar mais uma vez sobre o assunto. Ao ouvir os relatos da vítima, um membro do local acionou a Polícia Civil e o Conselho Tutelar, onde comunicou o caso.

Para os policiais, ela detalhou que os abusos começaram quando ela tinha 8 anos, sendo que, as penetrações tiveram inicio um ano depois, a partir dos 9 anos da menina.

Após o caso ser denunciado, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar, localizaram o suspeito e o prenderam. Ele negou o crime e tentou alegar outras questões para que seu aparelho telefônico não fosse apreendido.

A menina contou que o pai tirava fotos dela, em diversas ocasiões. O caso foi denunciado e ele autuado em flagrante pelo caso de estupro, sendo detido na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

