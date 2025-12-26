Na noite do Natal, homem é assassinado com facada no pescoço em Corumbá

Heber dos Santos Morrone de 46 anos foi assassinado com um golpe de faca no pescoço na noite de quinta-feira (25), em Corumbá. O crime ocorreu por volta das 18h10, na esquina das ruas Major Gama e Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, divulgado pelo site Diário Corumbaense, o autor do ataque, Jeferson José da Conceição, de 28 anos, foi imobilizado e preso em flagrante por um guarda civil municipal que estava de férias e passava pelo local no momento do crime.

Após conter o suspeito, o guarda acionou uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM). Populares que presenciaram a agressão chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros à vítima.

Heber apresentava uma perfuração no pescoço e foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá. Apesar do atendimento médico, ele não resistiu à gravidade do ferimento e morreu na unidade de saúde.

O suspeito foi levado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde permaneceu preso em flagrante. Ele apresentava ferimentos leves na testa e arranhões pelo corpo, possivelmente causados durante a imobilização. Um canivete foi encontrado e apreendido para perícia, a fim de confirmar se foi utilizado no homicídio.

O caso foi registrado como homicídio simples. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime, e até o momento a motivação não foi divulgada.

