Polícia

Na noite do Natal, homem é assassinado com facada no pescoço em Corumbá

A vítima chegou a ser socorrida, mas faleceu ao chegar na unidade de saúde

26 dezembro 2025 - 11h12Brenda Assis
O suspeito foi preso em flagranteO suspeito foi preso em flagrante   (Diário Corumbaense)

Heber dos Santos Morrone de 46 anos foi assassinado com um golpe de faca no pescoço na noite de quinta-feira (25), em Corumbá. O crime ocorreu por volta das 18h10, na esquina das ruas Major Gama e Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, divulgado pelo site Diário Corumbaense, o autor do ataque, Jeferson José da Conceição, de 28 anos, foi imobilizado e preso em flagrante por um guarda civil municipal que estava de férias e passava pelo local no momento do crime.

Após conter o suspeito, o guarda acionou uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM). Populares que presenciaram a agressão chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros à vítima.

Heber apresentava uma perfuração no pescoço e foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá. Apesar do atendimento médico, ele não resistiu à gravidade do ferimento e morreu na unidade de saúde.

O suspeito foi levado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde permaneceu preso em flagrante. Ele apresentava ferimentos leves na testa e arranhões pelo corpo, possivelmente causados durante a imobilização. Um canivete foi encontrado e apreendido para perícia, a fim de confirmar se foi utilizado no homicídio.

O caso foi registrado como homicídio simples. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime, e até o momento a motivação não foi divulgada.

