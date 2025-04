Na Sexta-Feira Santa, ladrão furta Nossa Senhora Aparecida para pegar coroa de ouro

Um ladrão, de 27 anos, decidiu furtar a imagem de Nossa Senhora Aparecida de um oratório de Brusque em plena noite de Sexta-Feira Santa (18). Fiéis correram atrás do criminoso, que foi preso em flagrante. Durante a fuga, porém, ele soltou a imagem, que acabou quebrando em vários pedaços.

Ao que tudo indica, o objetivo do bandido, que é conhecido pela Polícia Militar por conta de outros episódios de furtos, era levar a coroa de ouro. Tanto que no momento da fuga ele largou a imagem, mas continuou a correr com a coroa e o manto da santa em mãos.

Ao ser encurralado pelos policiais, tentou arremessar os itens no rio, mas foi impedido. Depois, foi levado em flagrante à delegacia.

O oratório fica no Parque Caminho das Virtudes. A Paróquia São Luís Gonzaga, que mantém o espaço, contou que o manto e a coroa foram recuperados, e a imagem será restaurada para voltar ao local. “Como muitas pessoas estavam por ali rezando, presenciaram toda a cena e correram atrás do responsável pelo ato de vandalismo pelo Centro. Conseguimos juntar os pedaços da imagem e depois a coroa foi encontrada”, relata o padre Rodrigo Tascheck, vigário da Paróquia São Luís Gonzaga.

A imagem foi doada por uma família da comunidade, em cumprimento a uma promessa.

O religioso lamentou o episódio, especialmente por ter sido cometido em um dia importante para a Igreja Católica:

“Nossa Senhora Aparecida que é rainha e padroeira do Brasil, é um símbolo nacional, principalmente para os católicos devotos, e esse símbolo foi violado em um dia santo”, finalizou.

Não foi informado se o ladrão permaneceu detido ou foi liberado.

