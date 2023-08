'Na sua idade eu já trabalhava': Mãe obriga adolescente a fazer entrega de drogas

Três pessoas de 20, 29 e 51 anos foram presas e uma adolescente de 13 anos apreendida em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (3), em Dourados. A menor era obrigada a fazer as entregas do entorpecente.

De acordo com as informações do site Dourados News, a boca de fumo onde o crime era praticado funcionava como um ponto de venda de crack, pasta base e maconha na região do Jardim Piratininga.

Após denúncias, a equipe de policiais civis da 2ª Delegacia de Polícia realizou buscas na residência onde os investigados vivem e localizou dinheiro, diversos aparelhos celulares e entorpecentes.

Enquanto os policiais estavam no local para comprar drogas, mais de 10 usuários chegaram pedindo por drogas. Eles confirmaram que uma das responsáveis pelas entregas era uma menina, de 13 anos de idade, que trabalhava a mando de sua mãe.

Todos os envolvidos foram levados para a delegacia, onde o caso foi registrado.



