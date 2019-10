Chefes da milícia em MS estão seguindo agora para o Presídio Federal

O empresário Jamil Name e Jamil Name Filho, além de Marcio Cavalcanti da Silva, o ‘Corno’ e o policial civil aposentado Vladenilson Daniel Olmedo, o ‘Vlade’, estão sendo transferido neste momento para o Presídio Federal de Campo Grande, onde cumprirão seis meses de Regime Disciplinar Diferenciado (RDD).

Informações obtidas pelo JD1 Notícias são de que os quatro presos por envolvimento em milícia estão indo para o regime por ameaçar testemunhas e arquitetar a execução do titular da Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assalto e Sequestro (GARRAS), delegado Fábio Peró.



Os quatro estarão presos isoladamente, sem direito de visitas. É o mesmo regime que criminosos como Fernandinho Beiramar já foram submetidos.



Operação Ormetá



No dia 27 de setembro, pai e filho, foram presos suspeitos de estarem envolvidos em uma organização criminosa atuante na prática dos crimes de homicídio, milícia armada, corrupção ativa e passiva e outros.



A polícia chegou até Marcelo Rios, guarda municipal, através de uma denúncia anônima. A abordagem foi feita no cruzamento da avenida Eduardo Elias Zahran com a rua Rodolfo José Pinho. Na ação, os policiais encontraram um carregador de pistola com capacidade para 30 munições.



Ele foi preso no dia 19 de maio e também é suspeito de envolvimento em, pelo menos, três execuções, ocorridas na capital. Marcelo também foi expulso da Guarda Municipal.



Há indícios que o guarda atua em uma organização criminosa que executou um policial reformado, um segurança e por último o estudante Matheus Coutinho Xavier, filho do capitão reformado da PM Paulo Roberto Teixeira Xavier, que seria o alvo dos assassinos.



