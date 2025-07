Namorada de adolescente que matou família é presa por ter 'participado' do crime

A namorada do jovem de 14 anos, que confessou ter assassinado os pais e o irmão caçula em Itaperuna, no Rio de Janeiro, foi apreendida pela polícia em Água Boa, em Mato Grosso, suspeita de participar do crime.

A adolescente de 15 anos foi ouvida na última quinta-feira (26), acompanhada da mãe.

Segundo a Polícia Civil, o material analisado aponta que ela tinha conhecimento do crime e mantinha contato frequente com o adolescente, inclusive no dia das mortes.

O caso – Um adolescente, de 14 anos, matou a mãe, de 37 anos, o pai, de 45 anos, e o irmão, de 3 anos, após não receber autorização para visitar a namorada virtual no estado do Mato Grosso. Após o crime, na casa da família em Itaperuna, Rio de Janeiro, ele escondeu os corpos na cisterna da casa.

Conforme o g1, na terça-feira, a avó do adolescente foi com ele à delegacia para registrar o desaparecimento deles. Os policiais foram até o local, descobriram os corpos na cisterna e levaram o menor de idade à delegacia, onde ele confessou os crimes.

Durante o depoimento, ele demonstrou frieza e disse que "faria tudo de novo". O menor explicou que esperou os pais dormirem, pegou a arma escondida debaixo da cama, e atirou na família. A arma era registrada no nome do pai, que tinha autorização como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC).

Para conseguir arrastar os corpos, ele utilizou produtos químicos no chão e arrastou sozinho os corpos para escondê-los na cisterna da casa da casa da família, no distrito de Comendador Venâncio.

Nos dias após o crime, parentes estranharam a falta de notícias e perguntaram ao adolescente sobre os pais. Ele mentiu, dizendo que eles tinham levado o irmão ao hospital porque o menino teria engolido um caco de vidro.

Sem conseguir contato com a família, a avó e um tio procuraram a polícia. Hospitais da região foram consultados, mas não havia nenhum registro de atendimento com os nomes das vítimas

Nesta quarta-feira (25), policiais foram até a casa da família e sentiram um forte cheiro vindo do local. Com ajuda do Corpo de Bombeiros, os corpos foram retirados da cisterna e levados para o Instituto Médico Legal (IML).

O adolescente vai responder por fato análogo aos crimes de triplo homicídio e ocultação de cadáver.

