Namorada de ex-marido envenena gata que era do casal por ciúmes

Nesta terça-feira (29), Layze Arantxa Peralta Barbosa, 31 anos, compareceu a delegacia para relatar que a ex-namorada do ex-marido teria envenenado a gata Sophie, que era do casal.

O ex-marido de Layze, que não teve o nome revelado, ajuda ela nos cuidados da gata que adotaram juntos quando ainda estavam casados. Após a separação, ele teria arrumado uma namorada chamada que Laís que não gostava dessa convivência entre os dois por causa da Sophie.

Na última sexta-feira (25), o rapaz teria comprado a ração para entregar a Layze e junto veneno para rato, para usar em casa. Na mesma noite, Lais dormiu na casa do rapaz, fez um furo com a unha no saco de ração e colocou grãos do veneno dentro do pacote.

A gatinha Sophie foi internada na clínica veterinária e até o momento não se tem informações sobre seu estado de saúde.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) e será investigado.

