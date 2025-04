Namorada quebra vidro de perfume em parceiro após discussão no Rita Vieira

Homem, de 39 anos, precisou procurar atendimento médico numa unidade de saúde, após ser agredido pela própria namorada, que arremessou um vidro de perfume em razão de uma discussão que tiveram, no início da noite desta quarta-feira (9), no Rita Vieira, em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o homem contou para a Polícia Militar que teve uma discussão com a namorada no apartamento onde moram, mas em determinado momento, ela arremessou o vidro de perfume.

O recipiente atingiu a cabeça do homem, causando uma lesão e um corte.

Após a agressão, a mulher saiu do local e a vítima foi para o CRS (Centro Regional de Saúde) Tiradentes, acompanhado do advogado.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

