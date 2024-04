Namorado coloca fogo na companheira e a impede de sair de casa em Água Clara

Mulher, de 40 anos, sofreu queimaduras de primeiro e segundo grau nas pernas e nos braços após o namorado, de 27 anos, atear fogo nela, provocando uma tentativa de feminicídio na última terça-feira (9), em Água Clara, a 190 quilômetros de Campo Grande. O suspeito foi preso em flagrante.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima chegou a ficar internada na unidade hospitalar e foi por lá que a jovem conversou com a polícia sobre o fato, relatando que estava convivendo há sete meses com o indivíduo e residiam na mesma casa.

Ela declarou que é usuária de drogas e estava buscando tratamento psicológico para ser internada, pois deseja se ver livre do vício e conseguiu a internação, comentando com o namorado, pois queria que ele fizesse o tratamento também, uma vez que ele é alcoólatra.

No dia da ocorrência, a vítima estava dormindo e foi acordada pelo companheiro, onde ele pediu que ela deixasse a casa. Assim, a mulher pegou suas coisas e ao tentar sair, acabou sendo impedida, pois o suspeito colocou o fogão em frente a porta, impedindo a saída da vítima. Nisso, ele passou a desferir tapas no rosto da companheira e pegou um fósforo, acendendo um balde com gasolina.

Logo na sequência, o suspeito disparou a frase: "eu já peguei um ano, se eu pegar 15 anos por causa de você não dá nada", dizendo em relação a possível condenação. Após isso, ele chutou o balde em direção à vítima, que teve queimaduras de primeiro e segundo grau, retirando o fogo e correndo para fora da casa para conseguir apagar as chamas.

Questionada sobre como o suspeito teve acesso a gasolina, a vítima informou aos policiais que o tio do seu namorado mora na casa ao lado e que mexe com equipamentos que funcionam a base de combustível.

O suspeito foi detido na própria residência onde aconteceram os fatos. Ele ficou em silêncio após ser questionado sobre a situação.

