Namorado encontra mulher morta pendurada em guarda-roupa

Uma mulher identificada como Andreia Cristina, 38 anos, foi encontrada morta na segunda-feira (15), pelo namorado pendurada no guarda-roupas, na residência da rua Serra Azul, no Jardim Tijuca.

De acordo com a ocorrência, o namorado contou que ontem, estava na casa com a vítima e outras sete pessoas, quando por volta 12h ouviu um barulho vindo quarto e correu para ver.

Ele conta que a vítima se pendurou com uma cinta, fixada em um prego do guarda roupas. Ela já estava com a face toda rocha, quando a tiraram do local e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os paramédicos fizeram Reanimação Cardiorrespiratória (RCP), o pulso voltou bem fraco e a levaram para a Santa Casa. Ela foi internada em coma irresponsivo. Por volta das 14h46min de hoje , foi realizado o Protocolo de Morte Encefálica e constatada a morte da paciente.



Conforme relatos do namorado de Andreia, ela sofria de depressão e já havia tentado contra a própria vida outras 4 vezes.



