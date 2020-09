Namorado espanca mulher que é salva pelas filhas

Na madrugada desta quinta-feira (3), um homem de 37 anos foi preso em flagrante após espancar a companheira de 42 anos em Corumbá. A mulher foi salva pelas filhas.

Conforme a ocorrência, as agressões começaram por volta das 4 horas da madrugada desta quinta (3), depois que o casal ingeriu bebidas alcoólicas, eles começaram uma discussão. Então o homem jogou ela na cama e começou a desferir socos contra o seu rosto provocando ferimentos.

O autor ainda tentou fugir do local pulando a janela, mas as filhas da vítima o seguraram até a chegada da polícia que o levou preso. Na delegacia, o homem disse que a mulher deu socos no próprio rosto para prejudicá-lo.

