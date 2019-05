“Nando” será julgado pela oitava vez no Tribunal do Júri

Luiz Alves Martins Filho, 52 anos, o “Nando”, passará por mais um julgamento nesta terça-feira (14) no Tribunal do Júri da capital. O “serial killer do Danúbio Azul” é acusado de matar 16 pessoas, o julgamento desta semana ele responderá pelo assassinato de Daniel Gomes de Souza Carvalho, 17 anos.



De acordo com os autos, “Nando” e o seu cúmplice que foi identificado no processo apenas pelas iniciais do nome, C. A. O. F., são os responsáveis pela morte de Daniel. O crime aconteceu no dia 20 de dezembro de 2012 no Jardim Veraneio. A vítima foi estrangulada, segundo os acusados, pelo fato de estar cometendo furtos pela região.



Acusações



Ainda conforme os relatos dos criminosos, o jovem foi levado até o local do crime acreditando que eles iriam se encontrar com garotas para terem relações sexuais mediante recompensa de R$ 100.



“Nando” responde pela prática de homicídio por motivo torpe, asfixia e dissimulação, além de ocultação de cadáver. Já C. A. O. F., reponde por participação no crime. Este será o oitavo julgamento de Luiz Alves.

