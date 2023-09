"Não aguentei errei", homem que matou a esposa em Anastácio faz texto na internet

“Não aguentei errei”, disse o feminicída Juliano Azevedo, de 28 anos, que está foragido após matar a esposa Micaela Oliveira Rodrigues, de 22 anos, na frente dos dois filhos pequenos durante a manhã de sexta-feira (8), em Anastácio. Ele está usando as redes sociais normalmente para acusar a vítima e fazer piada sobre toda a situação.

Há duas horas, ainda tentando provar que estava sendo traído, ele fez um texto nas redes sociais postando prints da conversa de Micaela com seu amante, identificado como Jhony. Ele pediu para que todos que estão julgando, se coloquem em seu lugar.

“Sempre dei meu sangue pela família. Eles eram tudo que tinha. Sempre eles em primeiro lugar. Trabalhei de sol a sol, de madrugada, me afastei até da minha mãe pra dar mais atenção a minha família. Fiz de tudo mesmo”, começou Juliano.

Se dizendo arrependido e com consciência de que irá pagar pelo que fez, ele pede para que as pessoas se ponham em seu lugar. “Só quero que cada um de vocês que me julgou se coloque no meu lugar só 1 minuto. Você está fazendo de tudo e a parceria com outro na sua casa, sua cama e na frente das crianças. Não aguentei, errei”.

O texto é finalizado com a identificação do suposto amante da vítima. Em outra publicação, em tom irônico ele chega a zombar de quem ‘se vingou’ da situação colocando fogo na casa onde o casal morava. “Tocaram fogo na casa da minha. Parabéns. Espera que presente vem atrás”, disse.

Todas as duas postagens foram feitas na manhã de hoje. Elas contam com diversos comentários e curtidas. Juliano está foragido desde a manhã do crime, quando fugiu do local levando os filhos pequenos que tinha com Micaela.

Feminicídio –

A jovem Micaela Oliveira Rodrigues foi encontrada morta no banheiro da residência, com marcas de violência pelo corpo. Publicações nas redes sociais apontam o seu namorado de 7 anos, como sendo o principal suspeito do crime.

Após o assassinato, ele teria fugido do local, levando os dois filhos pequenos que tinha com a jovem.

Para justificar o fato, ele contou para os parentes de Micaela que ela estava o traindo com um conhecido. Em um áudio encaminhado para o padrasto da jovem, ele contou que havia feito merda.

"O negócio é o seguinte: Peguei ela me traindo. Eles já estavam há 4 meses juntos. Enquanto eu estava trabalhando, eles estavam de sacanagem lá. E eu fiz merda tá? Tô avisando você pra ir lá olhar o corpo dela", finaliza."

O caso é investigado pelas autoridades locais.

Deixe seu Comentário

Leia Também