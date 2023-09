'Não duvida de mim': Filho é repreendido por beber e ameaça mãe de morte na Capital

Mulher, de 41 anos, decidiu denunciar o próprio filho, de 21 anos, durante essa quarta-feira (30), após ser ameaçada de morte por ele enquanto o repreendia por estar bebendo em sua residência, no bairro São Conrado, em Campo Grande. "Não duvida de mim", foi uma das frases ditas pelo suspeito.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a mulher explicou para a Polícia Militar que seu filho não mora com ela e sim em outra casa com o pai dele. Porém, de vez em quando, ele aparece no imóvel.

Após repreendê-lo pela bebida, o suspeito pegou uma faca e foi em direção a sua mãe e proferiu a frase ameaçadora. Com medo, a mulher deixou a casa e ligou para a polícia, que esteve presente na casa, mas não encontrou o suspeito. Uma nova ligação fez a viatura retornar para o endereço e novamente o rapaz não estava na casa, mas em rondas, conseguiram localizá-lo.

Ele foi detido e encaminhado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). Na delegacia, a mulher afirmou que o filho é usuário de drogas e consome bebida alcoólica.

Ela pediu medida protetiva de urgência contra o filho. O caso foi registrado como ameaça no âmbito de violência doméstica.

