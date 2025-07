Não está fácil para ninguém: Homem abandona mulher dormindo e foge sem pagar motel

Um homem, que não teve o nome divulgado, deu pinote e fugiu do motel sem pagar durante a tarde de domingo (20), em Cassilândia. Durante a fuga, ele abandonou a companheira para trás.

Conforme as informações policiais, ele chegou no estabelecimento por volta das 2h30 da madrugada acompanhado e uma mulher, pernoitando no local. Já por volta das 6h da manhã, ele foi até a portaria pedir que a funcionária autorizasse sua saída, pois iria até a cidade com urgência e logo voltaria para pagar a estadia e a consumação da ‘noite de amor’.

Acreditando na boa vontade do rapaz, a funcionária autorizou a saída do rapaz. Porém, ele não retornou. Durante a tarde, por volta das 15h, a acompanhante do homem acordou e assustou com dívida gerada no motel, dizendo não ter como pagar.

Sem ter como pagar o valor gasto, a própria mulher acionou a Polícia Militar para tentar resolver o caso. Mesmo fugindo, o homem teria sido reconhecido pelos policiais por crimes na cidade.

O caso foi registrado na delegacia da cidade e será investigado pelas autoridades.

