'Não morre não, mãe', implorava filho de mulher morta pelo ex em Aparecida do Taboado

Mirele Conceição de Oliveira de 35 anos, voltava para casa quando foi surpreendida pelo autor e morta com golpes de facão na frente do filho, de apenas 11 anos, na noite de sábado (23) em Aparecida do Taboado. O autor do crime seria ex-namorado da mulher, identificado como Adeu Nunes de 49 anos.

Conforme informações do site RCN 67, uma vizinha viu o momento em que a vítima foi atacada pelo homem. Após ser flagrado, o autor montou em uma moto e fugiu, deixando a mulher agonizando na frente do filho pequeno.

“Muito triste essa cena. Ela era muito querida aqui pela comunidade, uma pessoa humilde e alegre. Sinto muito pelo filho dela, tadinho. É só uma criança. Quando chegamos, depois que aconteceu tudo, ele [filho] deitou em cima dela e falava: ‘Não morre não, mãe. Não morre não’. Mas infelizmente, ela já tava sem vida”, disse uma vizinha que presenciou a cena.

Pedido de socorro a justiça – Já com medo de ser morta, Mirele estava escondida na casa de parentes. Porém, foi até a residência para trancar o imóvel quando foi surpreendida pelo ex-namorado. A tia informou a reportagem, que a mulher tinha conseguido uma medida protetiva contra o autor, um dia antes de ser assassinada.

A vítima vinha sendo ameaçada desde que separou do homem, voltando a morar sozinha em Aparecida do Taboado, onde tentava se reerguer.

Cansada das ameaças, ela procurou as autoridades policiais e solicitou a medida protetiva contra o autor.

Casado há mais de 30 anos, Adeu e Mirele, foram amantes por anos. Teriam terminado outras vezes e reatado o ‘relacionamento’ há um ano. Porém, a vítima desistiu da situação, largando tudo e indo embora para a cidade onde foi perseguida e morta.

O homem está sendo procurado pela Polícia Civil, já que fugiu após cometer o crime.

