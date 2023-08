'Não': Mulher leva tiro no rosto ao negar sexo para homem que conheceu em churrasco

Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, foi baleada na boca após negar sexo para homem que conheceu em ‘churrasquinho’. O caso aconteceu durante a noite do último dia 29, em Maceió. A polícia local já tem um suspeito.

Conforme as informações passadas pela vítima a polícia, os dois se conheceram em um ‘churrasquinho’ e depois de ingerir bebidas alcoólicas, saíram juntos do local para pedir um carro por aplicativo.

Em determinado momento, os dois pararam em uma praça e desceram do veículo, de acordo com o site Gazeta Web. No local, o suspeito tentou abusar sexualmente da vítima, que ao negar acabou sendo baleada no rosto. O tiro acertou a mandíbula da jovem.

Após ser atingida pelo disparo, a vítima foi socorrida até o Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió, onde recebeu tratamento médico.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades locais.



Deixe seu Comentário

Leia Também