Não perdoam nada! Vídeo mostra mulher furtando plantas no São Conrado

A dona de casa Dalila Barbosa teve duas plantas suas furtadas na noite de domingo (26), no bairro São Conrado, em Campo Grande.

Ao JD1 Notícias, Dalila disse que o fato aconteceu a noite, quando ela tinha saído para ir à igreja e, ao retornar, notou que as plantas haviam sido levadas. Ela conta ainda que gastou aproximadamente R$ 100 nas duas, que se tratam de mudas de manacá da serra.

“O problema não é a planta em si, apesar de ter gasto com elas, porém vale mais o valor sentimental. Ultimamente tenho passado por momentos difíceis, comprei essa casa para recomeçar minha vida e investi no jardim que é uma forma de a gente se alegrar, dispensar energia. Infelizmente não dá, né, pois uma pessoa passa e leva sua planta. Atitudes como essa nos faz perder a fé no ser humano, ainda mais quando essas coisas vêm de uma mulher, fiquei muito chateada com isso”, contou a moradora.

Dalila cedeu as imagens da câmera de segurança de sua residência onde é possível ver um veículo de cor preta estacionando em frente a residência. Uma mulher desce, disfarça e leva as duas plantas que a dona de casa havia plantado em frente a sua residência. Dalila postou as imagens nas redes sociais, na esperança de encontrar a autora do furto. Assista:

