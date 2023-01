"Não tinha mais o que fazer", lamenta Bombeiros sobre morte de criança

A cena chocante marcou a tarde desta segunda-feira (16), no bairro Nova Lima na Capital. Conforme já noticiado pelo JD1, uma criança de sete anos, morreu após ser atropelada por um caminhão baú na rua Major Geovani Francisco Nadalin.

De acordo o Tenente Lopes, quando a equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local a criança já estava morta. As informações são de que o veículo passou por cima da cabeça da vítima, provocando traumatismo craniano e demais lesões, o que fez a menina não resistir.

"Ainda não temos a dinâmica do acidente, a PM irá levantar essas informações. A princÍpio ela estava brincando na rua, andando de bicicleta, quando foi atingida pelo veículo. Quando chegamos já não tinha o que fazer, e foi constatado óbito, infelizmente". informou em coletiva.

A Polícia Civil e a Perícia ainda estão sendo aguardadas no local do acidente. A cena iniciou marcou todos que estavam presentes, o qual até mesmo a equipe de resgate se emocionou ao ver o estado da criança.

