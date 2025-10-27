Menu
Menu Busca segunda, 27 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Narcotraficante solto por desembargador de MS é acusado de sequestrar filha na Capital

Homem ligado diretamente a Gerson Palermo, foragido há cinco anos, foi preso em flagrante por atuar na ação criminosa

27 outubro 2025 - 15h00Luiz Vinicius     atualizado em 27/10/2025 às 16h04
Sequestrador chegou a mandar foto de filha de Gerson Palermo no cativeiroSequestrador chegou a mandar foto de filha de Gerson Palermo no cativeiro   (WhatsApp/JD1 Notícias)

O narcotraficante Gerson Palermo, de 68 anos, foragido há cinco anos após ser solto por uma decisão polêmica do ex-desembargador Divoncir Schreiner Maran, está sendo acusado de sequestrar a própria filha, de 27 anos, no último sábado, dia 25 de outubro, em Campo Grande.

A acusação parte da própria filha e do marido da vítima, que contaram para a polícia como tudo aconteceu, desde o momento do sequestro até a liberdade da mulher, no bairro Moreninhas.

Por outro lado, a versão apontada no boletim de ocorrência vindo do foragido é que, na verdade, ele teria enviado pessoas para entregar uma quantia em dinheiro para a filha, com intuito de arcar com os custos do tratamento de saúde da mãe, avó da jovem, que está acamada com problemas graves de saúde.

A história discorre informando que a vítima entrou em um carro acreditando na versão dada pelo narcotraficante no telefone, porém, os indivíduos que estavam no veículo acabaram levando a mulher para um cativeiro no bairro Moreninhas.

Esses indivíduos, inclusive, diziam para a jovem que estariam ali para "receber o dinheiro do 'velho'", fazendo menção a Gerson Palermo e sua alcunha.

Quem descobriu toda a trama criminosa foi o Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros), após receber contato telefônico do marido da vítima, informando toda a dinâmica do crime e sendo extorquido para pagar certos valores aos sequestradores.

Durante as diligências, a Polícia Civil chegou a até o auxiliar de serviços gerais, de 34 anos, homem com ligação direta a narcotraficante. Ele é morador do Jardim Vida Nova e foi preso em flagrante com duas espingardas e uma case de uma pistola de 9 milímetros.

Enquanto as investigações aconteciam, os policiais descobriram que o imóvel usado para deixar a filha de Gerson em cativeiro, estava no nome do auxiliar de serviços gerais. E paralelamente a isso, um dos celulares para "negociar" o pagamento do resgate estava com o suspeito, o que aumentou a suspeita da participação dele no sequestro, supostamente a mando de Gerson Palermo.

Decisão polêmica - Foragido há cinco anos, Palermo aproveitou a decisão de Divoncir para fugir para outro país - filha e genro apontaram que ele estaria na Bolívia, conforme registro policial, no entanto, o local é incerto.

O ex-desembargador foi acusado de vender sentenças e favorecer a soltura do narcotraficante, que um dia após sair da prisão, fugiu do país sem deixar rastros. O JD1 Notícias encontrou um mandado de prisão em aberto em nome de Gerson Palermo desde 2020, com validade até 2040.

Devido a essa decisão polêmica, Divoncir foi alvo de operação da Polícia Federal, que motivou seu afastamento e consequentemente a aposentadoria.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ilustrativa
Polícia
Dado como morto, bebê 'acorda' no velório e chora dentro do caixão
Hospital Militar de Área de Campo Grande -
Polícia
AGORA: Soldado do Exército morre ao ser baleado no pescoço em Campo Grande
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Ladrão furta carteira, mas é pego ao usar cartão em conveniência do Nova Campo Grande
Prisão aconteceu no último sábado
Polícia
Trio preso por tráfico de "maconha dos playboys" é solto pela Justiça da Capital
A vítima sofreu um traumatismo craniano durante o acidente
Polícia
Motociclista fica em estado gravíssimo ao perder o controle e bate em lixeira
Delegacia de Polícia de Corumbá, onde caso foi registrado
Polícia
Mulher deixa filhos sozinhos em casa para beber no bar e acaba presa em Corumbá
Fato aconteceu nas imediações da Orla Ferroviária, em Campo Grande
Polícia
Rapaz é severamente espancado por trio e sofre fratura no braço em Campo Grande
Igor e Tiago desapareceram no rio Sucuriú
Polícia
Corpos de jovens que sumiram no Rio Sucuriú são encontrados pelos bombeiros
JD1TV: Pescador denuncia efeitos predatórios da pesca esportiva no Rio Ivinhema
Geral
JD1TV: Pescador denuncia efeitos predatórios da pesca esportiva no Rio Ivinhema
Dupla foi detida em uma fazenda
Polícia
Degolados em homicídio no Colibri, casal foi acusado de furtos por assassino

Mais Lidas

Equipes acionadas na tarde de hoje na casa onde ela vivia
Polícia
Agora: Criança de 5 anos morre após parada cardíaca na Capital
Imagem ilustrativa
Geral
Condomínios de Campo Grande vivem clima eleitoral com chapas, campanhas e planos de gestão
Polícia isolou o local da cena do possível crime
Polícia
Casal é assassinado com vários golpes de faca em casa no Jardim Colibri
Kayk foi morto a facadas
Polícia
Jovem é assassinado a facadas e polícia recolhe corpo durante velório em Amambai