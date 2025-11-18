Menu
'Nasceu de novo': Moto é esmagada por ônibus e jovem sofre apenas escoriações leves em MS

Ela foi socorrida e levada para hospital da região, onde recebeu atendimento médico especializado

18 novembro 2025 - 17h51Brenda Assis
O caso aconteceu nesta terça-feiraO caso aconteceu nesta terça-feira   (Foto: Rio Brilhante em Tempo Real)

Uma jovem de 19 anos escapou praticamente ilesa de um acidente impressionante na tarde desta terça-feira (18), em Rio Brilhante. A motocicleta que ela conduzia, uma Honda Bis 110, foi completamente esmagada por um ônibus de transporte de trabalhadores, mas a jovem sofreu apenas escoriações.

Segundo o site Rio Brilhante em Tempo Real, a jovem seguia pela rua Coronel Antônio Alves Corrêa e não teria parado na placa de ‘Pare’, momento em que atingiu o ônibus que trafegava pela rua Expedicionário Hugo Gonçalves. Com o impacto, ela foi arremessada para um lado da via, enquanto a motocicleta caiu para o outro, ficando presa sob o ônibus, que passou por cima do veículo.

A moto ficou totalmente destruída, mas apesar da gravidade da cena, a jovem conseguiu se levantar e caminhar. Uma mulher que passava pelo local levou a vítima até a casa do pai, que a encaminhou ao hospital. Ela sofreu escoriações nas pernas e nos pés e passa bem.

Populares que presenciaram o acidente ficaram impressionados com o estado da motocicleta e comemoraram o fato de a jovem ter sobrevivido. “Ela nasceu de novo”, comentavam moradores, diante do cenário e da informação de que a vítima teve apenas ferimentos leves.

A Polícia Militar e a AGETRAT estiveram no local e realizaram os levantamentos sobre o acidente. O motorista do ônibus permaneceu para prestar esclarecimentos, e as câmeras de segurança do veículo deverão ser entregues à polícia para auxiliar na investigação.

