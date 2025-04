Natural do RJ, homem é preso em Dourados após furtar celular de mulher na rua

Um homem, identificado apenas como Valcedislei, de 38 anos, natural do Rio de Janeiro, foi preso na tarde de sexta-feira (4) em Dourados, após furtar o celular das mãos de uma mulher que caminhava com o aparelho.

Segundo a ocorrência, a vítima, de 49 anos, estava com o celular em mãos, ouvindo um áudio, quando o rapaz passou e roubou o eletrônico. No entanto, populares que viram a ação o imobilizaram e o seguraram até a chegada da Guarda Municipal de Dourados (GMD).

Ele foi encaminhando para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados, onde foi autuado em flagrante pelo furto do aparelho.

Ao ser preso, os policiais tomaram conhecimento que o suspeito é usuário de drogas e é natural da cidade do Rio de Janeiro, e deixou a capital fluminense para morar em Marília, no interior de São Paulo.

Lá, conheceu uma mulher nas redes sociais, que dizia morar em Dourados, e resolveu vir para Mato Grosso do Sul com o objetivo de conhecê-la.

