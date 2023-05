Nazaré Tedesco: mulher é suspeita de tentar matar grávida para ficar com o bebê

Uma mulher acabou presa, suspeita de tentar matar uma grávida para ficar com o bebê. O caso ocorreu em Goianira, em Goiânia. De acordo com informações da Polícia Militar, a mulher confessou o crime, mas disse que se arrependeu antes de cometer o ato. Ela chegou a abrir uma cova no quintal de casa.

À corporação a suspeita relatou que estava grávida, mas perdeu o bebê; por isso, queria uma criança para “sustentar sua mentira”. Segundo a PM, a mulher teria armado uma emboscada para ficar com o bebê.

A vítima contou que conheceu a suspeita no dia anterior, por ligação, após a mulher oferecer doações de roupas de bebê. Segundo a polícia, a suspeita também teria oferecido ajuda financeira e disse que pagaria uma ultrassonografia para a gestante.

Na casa da mulher, a grávida teria percebido que ela estava “enrolando” e pediu para ir embora. Contudo, teria sido nesse momento que a acusada teria pegado um estilete e ameaçado matá-la.

Conforme a PM, a suspeita ameaçou a vítima, mas, em um momento de descuido, deixou a faca em cima do sofá, momento em que a grávida pegou a arma e começaram uma luta corporal.

Durante a briga, a grávida teria pedido à mulher que se acalmasse e falado para ela que conseguiria outro bebê para ela. Nesse momento, a suspeita teria soltado o estilete e se acalmado. Foi quando a vítima saiu para a rua, e os vizinhos perceberam a briga. Imediatamente, chamaram a polícia.

A suspeita foi presa em flagrante por tentativa de homicídio. De acordo com a PM, as duas mulheres tiveram ferimentos superficiais, devido a briga, e foram levadas ao hospital de Goianira e, depois, para a Central de Flagrantes.

