Neblina atrapalha ultrapassagem e causa acidente entre carretas na MS-276

A neblina densa foi a causadora de um grave acidente durante a manhã desta quarta-feira (11), na rodovia MS-276, no trecho entre Batayporã e Anaurilândia. Na ocasião, duas carretas colidiram frontalmente e um dos motoristas foi socorrido em estado grave.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Nova News, o motorista que se feriu estava em uma carreta carregada com soja, seguindo sentido Batayporã/Anaurilândia. Em determinado momento, ele acabou colidindo contra outra carreta, que trafegava no sentido contrário, carregada com pedras.

Para as autoridades, o motorista da carreta com pedras explicou que levava a carga para Rondônia quando confiou nos sinais dados por outro condutor na pista, dizendo que estava livre para ultrapassagem.

Porém, a manobra foi prejudicada pela falta de visibilidade causada pela densa neblina que encobria a região. Sem conseguir finalizar a ultrapassagem, o condutor acabou causando o acidente.

A vítima foi socorrida por populares e levado para o hospital de Nova Andradina. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária fizeram o controle do tráfego no local.

