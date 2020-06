Neblina provoca acidente em barreira sanitária na fronteira

Sarah Chaves, com informações do Notícias de Ponta

Um acidente em uma barreira sanitária, no trevo da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS), na tarde desta quinta-feira (25), deixou um morto em Ponta Porã, fronteira com Pedro Juan Caballero no Paraguai.

A identidade da vítima ainda não foi revelada, porém de acordo com o Notícias de Ponta, o acidente ocorreu devido a forte neblina na estrada.

Por causa da neblina, vários outros veículos se envolveram no acidente por ter a visão reduzida, entre caminhões, veículos de passeio e utilitários que foram envolvidos no acidente e alguns até jogados fora da pista

A Guarda Municipal a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) estão no local para auxiliar no fluxo de veículos bem como realizar sinalização necessária para outros carros serem retirados da pista com auxílio de tratores e outros equipamentos.

