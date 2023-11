'Nego Blu' morre em confronto com o Choque após roubar carro em Campo Grande

Criminoso, identificado até o momento como 'Nego Blu', morreu durante a madrugada desta segunda-feira (13) em um confronto com policiais do Batalhão de Choque, na região do Portal Caiobá, em Campo Grande. Ele era responsável por cometer um assalto de um veículo e espancado a vítima, que seria um jovem, no Parque dos Poderes.

Conforme apresentado pela ocorrência, uma equipe do Batalhão de Choque tomou ciência da situação logo após ser informada sobre o roubo e recebeu a informação de onde o suspeito poderia estar se escondendo após o crime.

Se tratando de uma boca de fumo, os policiais entraram em uma residência abandonada e visualizaram o suspeito em uma cama, segurando um revólver de calibre 32. Logo foi dada a ordem para soltar o armamento, porém, a mesma foi ignorada.

Nego Blu apontou a arma para os policiais na menção de realizar os disparos, quando os militares revidaram a injusta agressão e efetuaram um disparo de contenção para desarmá-lo. O criminoso chegou a ser socorrido para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon, mas não resistiu e seu óbito foi constatado.

Ainda na residência onde os policiais encontraram o bandido, havia uma arma tipo 'garrucha' que estava atrás de uma cama. Ainda no imóvel, os militares encontraram uma mochila com vários pertences da vítima de assalto, além dos documentos e cartões.

A equipe da Força Tática da Polícia Militar conseguiu encontrar o veículo, um Hyundai HB20, e realizou todos os procedimentos para a entrega do carro para a vítima novamente.

O caso foi registrado como roubo e homicídio decorrente de oposição a intervenção policial.

Deixe seu Comentário

Leia Também