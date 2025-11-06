Menu
Polícia

'Negrinha maldita': Funcionária de farmácia é alvo de racismo de morador de rua na Capital

Suspeito foi preso em flagrante e ainda ameaçou e xingou a vítima e os policiais

06 novembro 2025 - 07h10Luiz Vinicius     atualizado em 06/11/2025 às 08h20
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Brenda Assis)

Morador de rua, de 47 anos, foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira, dia 5, após proferir falas racistas contra uma funcionária de uma farmácia, de 44 anos, no bairro Pioneiros, em Campo Grande.

"Essa negrinha maldita, essa praga tem que morrer", foi a frase dita pelo suspeito. Informações apontam que ele já vinha cometendo perturbação de sossego ao incomodar tanto a vítima, como clientes.

Segundo o boletim de ocorrência, a funcionária relatou para os policiais que o morador de rua constantemente está na farmácia pedindo dinheiro ou alimentos, mas após a negativa nesta quarta, o suspeito se alterou.

Ele passou a xingar a mulher, além de ameaçar agredi-lá. Os policiais militares estiveram no local e encontraram o homem do outro lado da rua e na tentativa de abordá-lo, acabou desobedecendo e resistindo.

Nesse ato, ele cometeu o racismo contra a mulher ao chamá-la de "negrinha" e xingar os policiais com palavras de baixo calão.

O morador de rua recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia e autuado em flagrante, principalmente pelo crime de injúria racial.

