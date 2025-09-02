Menu
Polícia

'Neguinho', cachorro atacado por pitbull morre em Campo Grande: 'não vamos deixar assim'

O CCZ foi até a casa onde o pitbull morava com os tutores, mas ao chegar os animais teriam sido levados para outro lugar

02 setembro 2025 - 15h24Brenda Assis
Neguinho está se recuperando em uma clínica

O ‘Neguinho’, cachorro atacado por um pitbull na Rua Antônio Garcia dos Santos Medeiros, no bairro Riviera Park, em Campo Grande, não resistiu aos ferimentos causados durante o ataque e faleceu na clínica que estava internado.

Para o JD1, a tutora do animal detalhou que registrou um boletim de ocorrência a respeito do caso e que já está em contato com um advogado. “Não vamos deixar assim e ficar quieto. Não é por causa de dinheiro, mas pela consideração que tínhamos com o nosso cachorro”, disse Cecília.

Ela explicou ainda que na manhã de hoje (2), os donos do pitbull tiraram o animal do imóvel junto com os outros cachorros que moravam no local.

“Hoje, eles levaram os cachorros pra outro lugar. Colocaram eles em um carro e sumiram. Daqui uns dias trazem novamente ou deixam soltos para onde levaram, como faziam aqui. Até fazer uma nova vítima”, comenta indignada.

O CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) foi até a casa dos animais, fazendo uma vistoria no local, mas ao chegar não encontrou os animais.

Ao andar pela região, os agentes encontraram o corpo de outro cachorro em um terreno baldio. Além disso, mais um animal teria sido atacado e sobreviveu, ficando com diversos ferimentos.

