'Neguinho da Onça' morre ao ser atropelado em Bataguassu

José Siqueira, de 57 anos, conhecido como 'Neguinho da onça', morreu ao ser atropelado durante a noite de terça-feira (29), na MS-395 próximo a saída para Três Lagoas, em Bataguassu.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um atropelamento com vítima fatal. Ao chegar no endereço indicado, os militares encontraram o motorista do Chevrolet Ônix Plus, de 53 anos.

Ele contou que estava trafegando quando um caminhão que vinha na direção oposta invadiu a pista dando sinal de luz alta. Em seguida, o motorista sentiu um forte impacto no para brisa do lado do passageiro.

De primeiro momento, o homem informou não saber o que teria atingido, mas ao sair para olhar encontrou a vítima caída às margens da rodovia. De imediato, o Corpo de Bombeiros foi acionado, porém, a Neguinho da Onça já estava sem vida quando as equipes chegaram ao local.

O carro era ocupado pelo motorista e o passageiro, que precisou ser levado ao hospital do município para realização de exames.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Cientifica foram até o local do acidente, fazendo os levantamentos iniciais. O caso foi registrado na Delegacia de Policia Civil de Bataguassu, como morte a esclarecer.

Deixe seu Comentário

Leia Também