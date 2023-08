'Neguinho' é morto ao ter a cabeça pisoteada durante briga em Água Clara

Anderson Ferreira Santos, conhecido como ‘Neguinho’, morreu durante a madrugada de quarta-feira (2) ao ter a cabeça pisoteada por três pessoas. O caso aconteceu em uma briga na Rua Antônio Ottoni, em Água Clara.

Consta no boletim de ocorrência que a Polícia Militar foi acionada para atender uma briga, na qual um dos envolvidos estaria pisando na cabeça do outro. Ao chegar no endereço indicado, encontraram a vítima caída, com o rosto bastante lesionado e muito ensanguentado. Uma ambulância do hospital municipal foi acionada de imediato para prestar os atendimentos necessários a Neguinho.

Durante entrevista com uma testemunha, que descreveu o autor, foi possível localiza-lo no quintal de uma casa próxima ao local dos fatos. A botina usada por ele, carregava resquícios de sangue da vítima. Apesar de negar o crime, ele afirmou ter se desentendido com a vítima o atingindo com dois socos. Contando ainda que recebeu a ajuda de outros dois homens para bater em Anderson.

Ainda de maneira informal, o preso contou realmente ter desferido alguns chutes na cabeça de Neguinho. Mas apenas para se defender. Para a polícia, o homem contou já ter praticado um homicídio no município de Cassilândia.

No local do crime foi apreendida uma tábua de madeira toda suja de sangue, provavelmente utilizada pelo autor para golpear o rosto da vítima, que apresentava vários traumas. No hospital, Neguinho, acabou tendo uma parada cardiorrespiratória e foi reanimado.

Devido a seu grave estado de saúde, ele foi transferido como prioridade para Campo Grande, porém acabou não resistindo e faleceu durante o trajeto.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Água Clara, como homicídio simples.



