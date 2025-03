Rapaz, de 22 anos, foi esfaqueado na cabeça durante uma confusão na rua 14 de Julho, no centro de Campo Grande, na noite desta quinta-feira (27). O suspeito foi identificado apenas pelo vulgo 'Neguinho'.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima teria entrada em vias de fato com o homem, mas que em dado momento da briga, o suspeito sacou uma faca e desferiu um golpe contra a cabeça do rapaz.

Após a lesão sofrida, a vítima correu em direção ao quartel do Corpo de Bombeiros na mesma rua, próximo ao cruzamento com a rua 7 de Setembro.

Ele recebeu atendimento médico ainda no local e depois foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon. O estado de saúde não foi revelado.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também