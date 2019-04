Neto é condenado a 13 anos de prisão por assassinar avó

Weikmam Agnaldo de Mattos Andrade da Silva, 23 anos, foi condenado a 13 anos e seis meses de prisão por matar a avó, Madalena Mariano de Matos Silva, 59 anos, no ano de 2016.

Madalena foi morta na residência localizada no Jardim Itamaracá por asfixia e agressão. A 1ª Vara do Tribunal do Júri, condenou o ex- promotor de festas por homicídio qualificado por motivo fútil, ocultação de cadáver e fraude processual.

Weikmam que já estava preso preventivamente, retornou a penitenciária após a sentença.

O caso

O crime aconteceu no dia 13 de maio de 2016, por volta das 3h30, na residência da família, localizada no bairro Jardim Itamaracá. Segundo a acusação, o neto morava com a avó materna desde pequeno e no dia do crime eles discutiram e o acusado aplicou o golpe conhecido como "mata-leão", até a vítima desmaiar.

Ao recuperar a consciência, Madalena foi novamente enforcada pelo neto. Ela gritava por socorro e o neto golpeou fortemente a cabeça dela contra o solo, por duas vezes, matando a avó. Depois do crime, ele ocultou o corpo em um matagal e aplicou golpes de faca ao cadáver no intuito de simular um assalto e enganar a perícia.

Durante a sessão de julgamento, a acusação pediu a condenação do acusado nos termos da pronúncia. Já a defesa pediu a desclassificação para homicídio culposo, e a ocorrência de homicídio privilegiado.

O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria do crime, afastando as teses da defesa, ficando o acusado condenado por homicídio qualificado por motivo fútil, ocultação de cadáver e fraude processual.

