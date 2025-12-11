Menu
Nioaque recebe a 57º Sala Lilás para atendimento de mulheres e crianças

Espaços A unidade inaugurada dispõe de ambiente reservado, brinquedoteca, recursos lúdicos e equipe capacitada

11 dezembro 2025 - 16h55Luiz Vinicius
Sala Lilás vai atender mulheres e criançasSala Lilás vai atender mulheres e crianças   (Divulgação/PCMS)

A cidade de Nioaque foi mais uma a receber a Sala Lilás, que oferecerá atendimento especializado e humanizado a mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica, familiar ou sexual, garantindo acolhimento seguro e sigiloso.

A unidade inaugurada dispõe de ambiente reservado, brinquedoteca, recursos lúdicos e equipe capacitada, garantindo atendimento sensível às necessidades das vítimas e encaminhamentos adequados aos órgãos de proteção e assistência.

A implantação da 57ª Sala Lilás integra o programa de expansão do atendimento especializado da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, levando acolhimento estruturado para diferentes regiões e contribuindo para o enfrentamento à violência de gênero e contra crianças e adolescentes.

O evento de inauguração contou com a presença de autoridades, incluindo o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel.

